Tragedia a Serdiana: addio al 37enne Mirko Farris

Quartu Sant’Elena piange Mirko Farris, 37enne che questa mattina alle prime ore dell’alba è caduto dalla sella della moto in cui viaggiava insieme ad un altro uomo, 39enne, che conduceva il veicolo a due ruote tra Serdiana e Ussana.

Per Farris non c’è stato nulla da fare, il decesso è avvenuto a causa del violento impatto con l’asfalto in cui ha sbattuto la testa.

Immenso il dolore del fratello Marco, che via social ha così voluto salutare Mirko: “Mi hai distrutto la vita non dovevi farlo, riposa in pace fratello, ti ho sempre voluto bene”.

