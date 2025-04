Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Fiorentina, gara valida per la 33ª giornata di Serie A, andrà in scena lunedì 21 aprile con fischio d’inizio alle ore 15. Nel giorno di Pasquetta, la Unipol Domus ospita un match fondamentale per entrambe le squadre.

Da una parte il Cagliari, in cerca di punti per consolidare la propria posizione sopra la zona retrocessione; dall’altra la Fiorentina, ancora in corsa per un posto in Europa League dopo aver superato giovedì i quarti di Conference League. I rossoblù, attualmente a +6 sulla terzultima, puntano a sfruttare il fattore campo per allungare ulteriormente e mettere al sicuro la salvezza.

Probabili formazioni

Per i rossoblù dubbi in difesa con i diffidati Mina e Luperto che potrebbero essere gestiti come contro l’Inter, quando in panchina rimase l’ex Empoli. Per il resto è attesa la formazione tipo di Nicola, con Makoumbou e Adopo in mediana e il ritorno di Luvumbo e Viola dal primo minuto.

Nella viola si prevede una mediana tecnica con Fagioli, Cataldi e Mandragora, mentre il bomber Kean sarà affiancato da Gudmundsson.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

All. Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.

All. Palladino.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in esclusiva in streaming e su smart tv su Dazn. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

