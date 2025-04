Verona-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la sfida di Serie A

Le ultime sulla sfida di questa sera tra Verona e Cagliari, match importantissimo in chiave salvezza anche visti i risultati delle inseguitrici

La 34ª giornata di Serie A si chiude con un doppio posticipo. Questa sera, lunedì 28 aprile, oltre a Lazio-Parma riflettori puntati sullo stadio Bentegodi, dove Verona e Cagliari si giocano punti pesantissimi in chiave salvezza.

Il calcio d’inizio di Verona-Cagliari è fissato per le 20.45. Entrambe le squadre godono di un margine discreto sulla zona retrocessione, ma una vittoria potrebbe avvicinare sensibilmente una delle due all’obiettivo permanenza in Serie A. Importanti infatti i risultati delle inseguitrici, con Empoli e Venezia sconfitte, mentre il Lecce si è fermato sull’1-1 a Bergamo contro l’Atalanta.

Probabili formazioni

Il tecnico dei sardi, Davide Nicola, dovrà fare a meno dell’infortunato Mina e dello squalificato Piccoli. Al loro posto, spazio a Palomino in difesa e a Pavoletti in attacco. Per il resto, pochi cambi: confermati Adopo e Prati a centrocampo, con Viola, Zortea e Luvumbo a supporto del terminale offensivo.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.

All. Zanetti.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Prati, Adopo; Zortea, Luvumbo, Viola; Pavoletti.

All. Nicola.

Dove vedere Verona-Cagliari

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 253) e sarà visibile anche nell’ambito di Diretta Gol Serie A su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Gli abbonati potranno inoltre seguirla in streaming tramite l’app di Dazn.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it