Scuola, Cobas allarmato: “In Sardegna 12mila docenti precari”

E’ scoppiata, ancora una volta, la protesta dei docenti sardi che quest’oggi si sono riuniti a Cagliari davanti all’Ufficio scolastico regionale.

I numeri dei precari della scuola snocciolati dal Cobas restano allarmanti: in totale nell’Isola sono circa dodicimila, di cui più di cinquemila nella sola zona di Cagliari.

A seguito della manifestazione odierna, una delegazione è stata poi ricevuta dal direttore scolastico regionale Francesco Feliziani. Diversi i temi discussi, tra cui la richiesta del doppio canale di immissione in ruolo, le nuove regole concorsuali, i titoli abilitanti e la conferma di docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

“Qui la regola sembra essere quella del precario per sempre. E invece noi chiediamo che dopo tre anni di insegnamento ci sia l’immissione in ruolo – ha spiegato Andrea De Giorgi del Cobas – Perché non è possibile che abilitati, idonei e persino docenti di ruolo siano o rischino di essere precari. Per il reclutamento manca la trasparenza”.

Si punta anche ad una manifestazione più ampia che potrebbe coinvolgere comuni e Regione. Intanto però, il prossimo passo sarà quello del prossimo 7 maggio, data in cui è in programma uno sciopero nazionale del Cobas che si focalizzerà sui precari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it