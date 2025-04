Verona-Cagliari 0-2, le pagelle: Pavoletti cuore e anima, Adopo è ovunque

Il Cagliari vince 2-0 a Verona e si mette in tasca la salvezza. Decidono un gol di capitan Pavoletti, ancora una volta pronto nel momento più importante della stagione, e uno di Deiola. Tra l’altro, i rossoblù non vincevano in Serie A in casa dell’Hellas dal 1972. Ecco le nostre pagelle:

Caprile 6: Il Verona non lo impegna mai. Recupera tantissimi cross con delle uscite sicure ed è bravo a gestire palla con i piedi.

Palomino 6: Bravo a sopperire con la sua esperienza alla maggior velocità di Mosquera.

Luperto 6: Sicuro in tutti gli interventi, il Verona non lo impegna troppo.

Zappa 6: Resta in campo nonostante la brutta botta al naso. Bravo a gestire l’ammonizione precoce per un’ingenuità.

Augello 6: Nel suo lato c’è il temibile Tchachoua che non lo fa alzare troppo. Bravo a disinnescarlo.

Adopo 7: Bello strappo a creare una grande occasione per Zortea dopo pochi minuti. Macina chilometri per tutta la gara, pulendo tanti palloni.

Makoumbou 6,5: Giocate semplici ma sbaglia poco. Poi corre tanto e insieme ad Adopo compone una muraglia.

Marin 6: Buon ritmo, lavora tanto in mediana ma riesce anche a coprire gli spazi tra le linee. (82′ Deiola 6,5: Nella partita più importante trova il gol nel finale grazie a una corsa coraggiosa).

Zortea 6,5: Ha un’ottima occasione dopo 10 minuti ma cincischia. Cresce nel corso della gara, soprattutto a livello difensivo e alla fine è tra i protagonisti.

Luvumbo 6: Poco cattivo al quarto d’ora quando si divora una grande chance. Poi però è bravo quando deve puntare l’uomo, anche se difetta sempre nell’ultima scelta. (82′ Gaetano 6,5: Bravissimo in occasione del gol del 2-0).

Pavoletti 7,5: Alla prima da titolare risponde presente con un gol meritatissimo. Grande prova anche a livello di sacrificio, lotta su tutti i palloni e vince una valanga di contrasti aerei che servono al Cagliari per uscire da situazioni spinose in costruzione. (74′ Kingstone 6: Manca qualche movimento, ma ingresso comunque utile a livello atletico).

Nicola 6,5: Atteggiamento guardingo nel primo tempo, ma un errore dei veneti aiuta i sardi a sbloccare una gara ingessata. La rete però porta il Cagliari ad abbassarsi troppo e il Verona riesce a portare alto il baricentro. Cambia tardi e si prende un rischio, ma alla fine porta a casa un successo decisivo per la stagione.

