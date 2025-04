Guspini, manomette il braccialetto elettronico: denunciato un 38enne

L'uomo era già sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti all'ex moglie, ma questa notte ha tentato di rompere il segnalatore

Un 38enne disoccupato di Gonnosfanadiga, già destinatario di misure restrittive per violenza domestica, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari per aver danneggiato il braccialetto elettronico che ne monitorava i movimenti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Guspini, l’uomo — attualmente domiciliato in via Appiani — avrebbe volontariamente manomesso il dispositivo elettronico intorno alle 3.15 della scorsa notte, causando l’interruzione del segnale inviato alla Centrale Operativa di Cagliari. L’allarme ha immediatamente attivato la pattuglia di pronto intervento, già incaricata del monitoraggio a tutela dell’ex moglie, destinataria di precedenti atti persecutori.

Il braccialetto elettronico gli era stato applicato a febbraio, in seguito a un precedente episodio che aveva visto l’uomo violare il divieto di avvicinamento alla donna. Con il danneggiamento del dispositivo, si configura ora una nuova e grave violazione delle prescrizioni giudiziarie, che potrebbe tradursi in un inasprimento delle misure cautelari da parte del Giudice.

