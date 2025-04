Festa di Sant’Efisio: il 1° e il 4 maggio servizio Ctm dedicato ai fedeli

In occasione della Festa di Sant’Efisio è previsto un servizio dedicato tra viale La Plaia e Giorgino, con indicatore di percorso “8A Limitata La Plaia – Giorgino”: ecco tutte le fermate

Giovedì 1 maggio

Dalle ore 5:25 alle 9:20 e dalle 15:00 a fine servizio, il servizio ha una frequenza di 30 minuti, è limitato alla tratta viale La Plaia – Porto Canale – viale La Plaia, con il seguente percorso:

Viale La Plaia, SS 195, viale Pula Giorgino, Porto Canale (capolinea), viale Pula Giorgino, SS 195, via Riva di Ponente, viale La Plaia.

La prima partenza da viale La Plaia è alle ore 5:25., le corse dal Porto Canale alle ore: 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 7:40, 8:10, 8:40, 9:10 (ultima partenza utile).

Il servizio è sospeso dalle 9:20 alle 15:00.

Nel pomeriggio le corse dal Porto Canale sono fissate alle ore: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:35, 20:10, 20:50, 21:30 (ultima partenza utile).

Al termine della processione, per il rientro dei fedeli in città, il servizio è potenziato con bus dedicati: corse ogni cinque minuti che collegano Porto Canale e viale La Plaia, e viceversa.

Domenica 4 maggio

Il servizio dedicato per Porto Canale/Giorgino è potenziato con corse supplementaria partire dalle 17.30 con il seguente percorso: piazza Matteotti, viale La Plaia, SS195, Giorgino, Porto Canale, Giorgino, SS 195, via Riva di Ponente, via Sassari, piazza Matteotti.

Dalle ore 18.00 (e comunque dalla chiusura al traffico di piazza Matteotti) fino a fine servizio il percorso effettuato sarà il seguente: viale La Plaia, SS195, Giorgino, Porto Canale, Giorgino, SS195, via Riva di Ponente, viale la Plaia.

Fermate

Il capolinea provvisorio del servizio dedicato per Giorgino, attivo dalle ore 18, è posizionato in viale La Plaia, all’altezza del civico 1, subito dopo l’incrocio con via Sassari.

