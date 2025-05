Cagliari, lotta all’abbandono di rifiuti: 254 verbali nel primo trimestre del 2025

E i residenti di Villanova si mobilitano: in via Ozieri è apparso un cartello che invita al rispetto delle regole sulla raccolta differenziata

“Siamo tutti parte della nostra comunità e abbiamo il dovere di mantenerla pulita e accogliente”. Inizia così il cartello affisso dai residenti del quartiere cagliaritano di Villanova in via Ozieri, dove da mesi un cestino della spazzatura viene usato per buttare rifiuti di ogni genere, addirittura secchi di tinta.

“Se rispetti la città dove vivi e ti ospita fai la raccolta differenziata seguendo le regole” recita ancora il cartello tradotto anche in inglese.

Intanto il Comune fa sapere che “la lotta all’abbandono dei rifiuti e al degrado ambientale si rafforza con i primi risultati concreti della Sezione di Igiene urbana della Polizia Locale di Cagliari, istituita lo scorso dicembre per tutelare il territorio comunale e promuovere una cultura della legalità e della sostenibilità”.

Infatti, nel primo trimestre del 2025, il nucleo specializzato “ha intensificato i controlli su 84 attività produttive, accuratamente selezionate in base ai dati storici di produzione dei rifiuti. Dai controlli sono emerse irregolarità in 17 casi, principalmente legate a una corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto degli orari di esposizione dei contenitori”.

“Sono stati elevati complessivamente 254 verbali di infrazione, di cui 65 a carico di persone residenti e 189 rivolti ad attività commerciali e produttive, per conferimenti errati o esposizione fuori orario dei rifiuti, in violazione del regolamento comunale”.

Decisiva nell’identificazione la videosorveglianza, che ha permesso di individuare e sanzionare 33 soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti.

