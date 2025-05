Caprile, il portiere rossoblù presto papà: l’annuncio social

Grande annuncio per Elia Caprile e la sua compagna Emily. La coppia è in attesa di un bambino e sui loro profili social è arrivato l’annuncio.

“Papi e mami ti aspettano” hanno scritto in un post commentato da tanti amici della coppia. Le congratulazioni non sono mancate nemmeno dalla famiglia del Cagliari Calcio, con gli auguri tra gli altri di capitan Pavoletti, Gaetano, Prati, Obert, Sherri e del preparatore ed ex campione del mondo Simone Barone.

