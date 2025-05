Continuità territoriale, Piras attacca: “Ritardo preoccupante per il bando”

Il bando per la continuità territoriale della Sardegna è stato preannunciato, ma dall’opposizione sono emerse critiche per i ritardi. Secondo Ivan Piras infatti, oggi sarebbe già dovuto essere il momento della pubblicazione del bando, non dell’avviso tramite comunicato stampa.

Il consigliere regionale di Forza Italia ha commentato così la questione: “Il ritardo è ancora più preoccupante, se consideriamo che la Giunta regionale non ha ancora cominciato le interlocuzioni con l’Unione Europea e, dopo un anno, è ancora all’inizio del procedimento”.

“La trattativa – prosegue – si preannuncia al ribasso, perché non sentiamo parlare di tariffa unica e di altri strumenti fondamentali per garantire la mobilità dei sardi. Solo la ripetizione di annunci ormai datati ai quali, al momento, non è seguito nessun atto concreto”.

Piras poi richiama alla memoria precedenti annunci: “Nel settembre del 2024 proprio l’assessore dichiarava: ‘Sarà depositato ad aprile 2025 il nuovo bando della continuità territoriale aerea tra Sardegna e penisola, in vista della scadenza di quello attuale, e punterà a ridurre il peso dell’offerta economica e a valorizzare l’offerta tecnica nei criteri di scelta delle compagnie’”.

“Oggi – conclude il consigliere – si ripresenta, contrabbandando un ritardo clamoroso come un successo, e dice ai sardi che devono aspettare un altro anno”.

