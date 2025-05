Papa Leone XIV, Don Davide Ambu ha letto il Vangelo nella prima Messa

E’ Don Davide Ambu il sacerdote che ha letto il Vangelo in occasione della prima Messa celebrata dal neoeletto Pontefice Papa Leone XIV.

Originario della Parrocchia di Sant’Efisio a Capoterra, don Davide studia ormai da cinque anni a Roma, all’Università Pontificia Gregoriana. Di recente, lo scorso 21 dicembre, era stato nominato diacono nella cerimonia tenutasi in Cattedrale.

Grande gioia per tutta la Sardegna e soprattutto per Capoterra, come dimostrato dal Sindaco Beniamino Garau che lo ha voluto sottolineare il bel momento, ringraziandolo pubblicamente sui social:

“Don Davide Ambu, per noi Davide, nostro compaesano, ha letto il Vangelo alla prima Messa celebrata da Papa Leone XIV. Una vocazione la sua che oggi lo porta a vivere a Roma, dove studia ormai da 5 anni alla Università Ponteficia Gregoriana. Grazie Davide”.

