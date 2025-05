Brutto incidente per Andrea Piras, racconto choc: “Ho temuto fosse finita”

Il coordinatore provinciale dell'Udc, ancora parecchio scosso per quanto successo, ha affidato ai social il suo racconto: "Ho capito quanto la vita possa cambiare in un secondo"

Ha vissuto dei veri e propri momenti di paura Andrea Piras, il coordinatore provinciale dell’Udc, che è rimasto coinvolto in un terribile incidente a Cagliari, mentre si trovava a bordo della sua auto.

“Oggi ho capito quanto la vita possa cambiare in un secondo. Un istante prima stai guidando, un istante dopo senti l’impatto. L’airbag esplode, il rumore ti assorda, chiudi gli occhi… e per un attimo pensi che sia finita. Che forse non li riaprirai più” ha raccontato Piras sui social.

“E invece li riapri. Sei vivo. Intero. Con un po’ di dolori, sì… ma nulla di grave. Me la sono cavata con 5 giorni di riposo. Nessuna ferita seria. Solo tanta gratitudine“.

Fortunatamente dunque non ci sono state conseguenze gravi per l’ex consigliere comunale che allora ha voluto invitare tutti a fare una riflessione, partendo appunto dalla sua vicenda: “Nel silenzio dopo lo schianto, quando mi sentivo solo nella macchina, una persona si è avvicinata e mi ha detto “Dio è con te”. E io l’ho sentito davvero. Ho sentito che Qualcuno mi aveva protetto. Che non era ancora il mio momento”.

“Non è solo fortuna – conclude Andrea Piras – Io oggi credo che Dio mi abbia salvato. A volte serve un attimo per capire quanto sia fragile tutto. E quanto ogni singolo respiro sia un dono. Abbiate cura di voi non date nulla per scontato e ricordatevi non siamo mai davvero soli!”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it