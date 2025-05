Angioedema, sabato consulti gratuiti al Policlinico di Monserrato

I consulti non avranno bisogno di prenotazione e saranno svolti dagli esperti sabato 17 maggio, dalle ore 9:00 alle 12:00

Sabato 17 maggio, dalle ore 9:00 alle 12:00, gli esperti del Policlinico Duilio Casula saranno attivamente impegnati nella lotta contro l’angioedema. Presso gli ambulatori di Allergologia e Immunologia Clinica, situati al blocco G, secondo piano, offriranno consulti gratuiti e senza necessità di prenotazione.

In occasione della quarta edizione dell’Angioedema Day, Davide Firinu, allergologo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari e responsabile del centro regionale di riferimento per l’angioedema, sottolinea che “saranno effettuate valutazioni mirate a una prima diagnosi della patologia, con un focus specifico sulle forme rare ed ereditarie”.

L’iniziativa del 17 maggio è promossa dall’associazione nazionale dei pazienti affetti da angioedema ereditario e dal network scientifico “Itaca”, dedicato allo studio di questa condizione. Oltre al dottor Firinu, parteciperanno attivamente la dottoressa Maria Pina Barca, il professor Stefano Del Giacco e medici in formazione.

L’angioedema, come evidenzia lo specialista del Policlinico, è una malattia spesso non riconosciuta e sottovalutata: provoca edemi a livello cutaneo, mucosale e degli organi interni e, purtroppo, viene frequentemente scambiata per una reazione allergica.

