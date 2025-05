Fine vita, Meloni: “Il centrosinistra fa demagogia sul dolore altrui”

Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato la proposta di legge sul suicidio medicalmente assistito promossa dalla Associazione Luca Coscioni e presentata in Consiglio regionale dalla maggioranza.

“Il centrosinistra utilizza come una ‘clava politica’ un tema delicato e sensibile come il ‘fine vita’ con evidenti finalità che nulla hanno a che fare col farsi carico della sofferenza e della dignità delle persone. Peraltro, con un provvedimento che possiede evidenti profili di incostituzionalità”, dichiara Meloni.

“Anziché impegnarsi in una strumentale opposizione al Governo nazionale e a collezionare il record di impugnazioni per le proprie leggi, la maggioranza dovrebbe pensare a governare la sanità sarda, come da competenze costituzionali, per garantire il diritto alla salute troppo spesso negato. Non perda tempo con questa triste demagogia sul dolore altrui e si impegni a promuovere, sostenere e rafforzare le cure palliative che costituiscono un’alternativa all’eutanasia e al suicidio assistito perché si concentrano sull’alleviare il dolore e le sofferenze del paziente accompagnandolo nel percorso verso la morte, senza accelerarla”, ha concluso l’esponente di FdI.

