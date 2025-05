L'uomo, caduto da un peschereccio, è rimasto in mare per due ore prima che qualcuno si accorgesse di lui e lanciasse l'allarme

San Teodoro, pescatore salvato in acqua: era in ipotermia

Un pescatore è stato salvato al largo della costa di San Teodoro da una motovedetta della Capitaneria di porto di Olbia. Era caduto in mare da un peschereccio, e lì è rimasto per più di due ore prima che qualcuno lo notasse e lanciasse l’allarme.

L’uomo era uscito al mattino presto per una battuta di pesca. Dopo diverse ore, visto il mancato rientro, la famiglia ha fatto una prima segnalazione alla sala operativa di Olbia. Quindi una seconda segnalazione è arrivata da alcuni presenti nella costa: un peschereccio girava in tondo, come senza controllo.

Il controllo della Guardia Costiera ha permesso di individuare il pescatore aggrappato a una boa a grande distanza dalla costa. E’ stato così recuperato, affidato alle cure del 118 e dunque trasportato all’ospedale di Olbia.

