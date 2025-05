Cagliari, Giulini segue l’allenamento della squadra: col Venezia vietato sbagliare

Quando il presidente Tommaso Giulini segue l’allenamento, significa che la partita conta parecchio. E ieri il patron del Cagliari era presente a bordo campo al Crai Sport Center durante la seduta del giovedì. La partita contro il Venezia infatti non si può sbagliare, basta un pari per la salvezza matematica, ma una sconfitta rischia di mettere in pericolo i sardi.

All’ultima giornata c’è il Napoli al Maradona e bisogna arrivarci già tranquilli. La sfida contro i lagunari però presenta delle insidie e dall’infermeria non arrivano buone notizie. In gruppo è rientrato solo Jankto, mentre proseguono nei lavori individuali Coman, Luperto e Mina.

Questi ultimi due preoccupano Nicola, con il Cagliari che senza di loro ha sempre avuto difficoltà. Senza il colombiano, ad esempio, i rossoblù hanno vinto una sola volta su 7 incontri disputati, collezionando 3 pareggi e 3 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it