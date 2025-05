Cagliari-Venezia 3-0: il cuore di Deiola, Mina giganteggia

Le nostre valutazioni dopo la vittoria del Cagliari all’Unipol Domus per 3-0 contro il Venezia

Il Cagliari vince 3-0 contro il Venezia all’Unipol Domus e conquista la salvezza definitiva. Gara di buonissimo livello da parte dei rossoblù, capace di gestire lo scontro contro una formazione sottotono e impaurita dalla possibilità di scendere in B. Ecco le pagelle:

Caprile 6: Serata piuttosto tranquilla, col Venezia che praticamente non tira quasi mai in porta. Deve solamente gestire i compagni di reparto.

Zappa 6,5: non ha davanti un attacco che lo possa impensierire, è diligente e cerca di cucire il palleggio coi compagni di reparto.

Mina 7,5: giganteggia solo come lui sa fare in partite così importanti. Segna il vantaggio, infastidisce al limite del bullismo Gytkjaer, si professa anche attaccante in diverse fasi della sfida, alla ricerca di una doppietta che non arriva.

Luperto 6,5: il suo recupero è importante quanto quello di Mina. Cerca di non strafare, interviene nei momenti essenziali e non consente agli attaccanti avversari di offendere la sua porta.

Zortea 6,5: meno esaltante in fase offensiva, ma cerca comunque la via della rete. Dà una grande mano a Zappa in copertura, coprendo i limiti di entrambi. (al 86’ Pintus sv)

Adopo 7: quando non lo vedi, vuol dire che sta facendo quanto serve per il centrocampo del Cagliari. Inizia contratto, sbaglia qualche pallone, poi dopo l’1-0 è come trasformato. Dà il là a molte azioni, chiude bene le traiettorie, dà sicurezza (al 86’ Viola sv)

Deiola 7,5: non giocava titolare da un po’, ma è in queste partite che si sente il cuore di chi ha la maglia del Cagliari appiccicata al petto. Segna un gol clamoroso, che suggella la serata (al 74’ Marin 6: fa densità per coprire la difesa e prova ogni tanto a rilanciare i compagni)

Makoumbou 7: quando c’è la bella giocata, quando c’è il buon palleggio e la tranquillità del Cagliari, c’è la sua regia. Mette il tacco nella bella azione che manda in gol Deiola (al 74’ Prati 6: prova con velleità la ricerca del gol, ma tiene con Marin la gestione del centrocampo a protezione della difesa)

Augello 7: settimo assist decisivo in campionato. Rendimento pazzesco, a conferma di un rinnovo che ha sancito il suo rilancio nel calcio che conta. Diligente in fase difensiva

Luvumbo 6,5: è la continua spina nel fianco della difesa avversaria, ma troppo spesso si perde nella tanta vivacità delle sue giocate. Esce per un piccolo infortunio. (Dal 57’ Gaetano 6,5: si muove bene tra le linee e propizia il 3-0 a cura dell’amico Deiola)

Piccoli 7: potrebbe essere una partita da 9, ma oltre al gol che segna, se ne mangia altri due (e uno glielo toglie Radu). Va in doppia cifra ed ha già fatto un netto passo in avanti rispetto alle scorse stagioni

Nicola 7: sono i suoi ragazzi, lo ha spiegato in conferenza stampa. E li ha catechizzati molto bene, infondendo tranquillità, coraggio e speranza. Raggiunge l’obiettivo di stagione in netto ritardo, ma lo raggiunge. Peccato per il mancato salto di qualità, staremmo parlando di una stagione diversa.

