Tossilo, dopo anni ritorna in funzione il termovalorizzatore

"L'inceneritore è un tassello importante, ma non deve essere il solo per rilanciare il comparto industriale e produttivo in forte sofferenza" ha commentato il sindaco di Macomer

Ha ripreso a funzionare il termovalorizzatore di Tossilo, che in queste ore ha iniziato le operazioni di riscaldamento e sta riprendendo a smaltire i primi rifiuti. Dopo tanti anni d’attesa e un lungo iter per avere le autorizzazioni di natura ambientale a norma.

“L’inceneritore è un tassello importante, ma non deve essere il solo per rilanciare il comparto industriale e produttivo in forte sofferenza. Più volte abbiamo indicato delle soluzioni e lo faremo anche questa volta, in primis alla Regione. Nel frattempo, aspettiamo il piano di sviluppo concordato per l’area industriale di Tossilo” – ha commentato all’Ansa il sindaco di Macomer, Riccardo Uda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it