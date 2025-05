Sardara, paura sulla 131: auto avvolta dalle fiamme

Paura questa mattina lungo la Statale 131, all’altezza di Sardara. Un’autovettura in transito ha preso fuoco al chilometro 52, in direzione Sassari, intorno alle 7.30.

Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha avuto la prontezza di accostare in una piazzola di sosta e mettersi subito in salvo, evitando il peggio. Immediata la chiamata ai soccorsi.

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra 7A del distaccamento di Sanluri, intervenuta con un’autopompa e 5 operatori. I pompieri hanno domato le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che con ogni probabilità è stato provocato da un guasto elettrico del mezzo. Fortunatamente, non si registrano feriti.

