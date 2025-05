Fabri Fibra risarcirà Valerio Scanu: “Mai visto, ma io attacco il personaggio”

Fabri Fibra rompe il silenzio sul risarcimento a Valerio Scanu. Il rapper ha commentato per la prima volta la sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato, insieme a Universal Music Italia, al pagamento di 70 mila euro per i danni non patrimoniali legati a una sua canzone.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabri Fibra ha spiegato il suo punto di vista. “La sentenza? Non penso sia una minaccia alla libertà di parola come ho letto, anzi è il contrario. Io sono stato liberissimo di dire quel che volevo dire, ma logicamente ci sono cose che portano a conseguenze. La mia domanda è: se sei un artista dici le cose perché le puoi dire o non le dici perché hai paura delle conseguenze?”.

La vicenda giudiziaria si riferisce al brano “A me di te”, pubblicato da Fibra nel 2013, nel cui testo erano contenute allusioni ritenute lesive dell’immagine di Scanu. Dopo anni di contenziosi, a inizio maggio è arrivata la pronuncia definitiva della Suprema Corte.

E su Scanu dice: “Non lo conosco, non l’ho mai visto. Ma io non conosco nessuno. Per me è molto importante la distinzione fra l’artista e la persona: io parlo dell’artista, se ci sono degli attacchi sono sempre alla figura pubblica, che è esposta, come lo sono io. La mia intenzione è di confrontarmi con il personaggio, con le persone non mi interessa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it