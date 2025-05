Napoli-Cagliari, Nicola: “Giochiamo per vincere, siamo persone serie”

Il tecnico del Cagliari ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Napoli, dove i rossoblù affronteranno i partenopei in uno stadio infuocato

Una sfida proibitiva, in uno stadio che sarà una bolgia. Il Cagliari deve provare a non essere la vittima sacrificale della festa Scudetto del Napoli e mister Davide Nicola promette di dare battaglia.

La gara. “Cinque giorni per preparare la partita sono sufficienti. Ci troviamo ad affrontare un avversario di grande valore, ma faremo di tutto per dimostrare che il campionato non è ancora finito. Faremo del nostro meglio per vincere. Sembra che Cagliari e Como siano attenzionati in maniera speciale, ma la disputa è tra Napoli e Inter. Noi siamo persone serie e andremo a fare la nostra partita, ognuno deve pensare ai propri obiettivi”.

Infortunati. “Qualche problemino c’è, ma non solo negli ultimi giorni, piuttosto nell’ultimo mese. Caprile non ci sarà, ha giocato infortunato contro il Venezia, con una distrazione alla coscia che non mi permetterà di convocarlo. Anche Luvumbo ha avuto un affaticamento. Pavoletti si porta dietro il solito problema al ginocchio e Zortea sta facendo un’ecografia e per domani andrà valutato”.

Futuro. “Sono venuto con l’idea di costruire qualcosa. Però non è il momento di parlarne, preferisco restare concentrato su Napoli-Cagliari. Ci incontreremo con la società a fine campionato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it