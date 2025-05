Decadenza, Todde: “Stiamo lavorando, sono fiduciosa e tranquilla”

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha parlato, al termine dell’incontro di maggioranza a Villa Devoto, il giorno seguente alla seconda udienza al Tribunale civile di Cagliari sul ricorso contro l’ordinanza di decadenza del collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello.

“Stiamo lavorando, sono fiduciosa e molto tranquilla. Soprattutto per me è importante far capire ai cittadini che questo è un dibattito all’interno dei Tribunali”, ha dichiarato la governatrice.

“Aspetterò serenamente quello che i giudici diranno e poi valuterò quelli che potranno essere i passi successivi”.

Infine sulla questione legata alla sanità ha aggiunto: “Abbiamo in animo di modificare il Cup, stiamo procedendo alla gara, e soprattutto di cambiare passo nelle diverse Asl e anche relativamente all’azione di Ares. Tutto questo è stato condiviso con la massima serenità”.

