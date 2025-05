Cagliari, altro intoppo pre-gara: avvertita scossa terremoto a Fuorigrotta

Non sembra esserci pace per il Cagliari. Dopo le azioni di disturbo dei tifosi napoletani di questa notte, intorno all'ora di pranzo a Fuorigrotta è stata percepita anche una lieve scossa di terremoto

Non solo la notte insonne passata per via delle azioni di disturbo svolte dai tifosi del Napoli: verso l’ora di pranzo a Fuorigrotta, dove sta alloggiando il Cagliari, è stata percepita anche una lieve scossa di terremoto.

Secondo quanto rilevato dall’Ingv infatti, alle 12.44 si è verificata una scossa di magnitudo 2.6 nei Campi Flegrei, ad una profondità di circa 3 Km.

L’epicentro è stato individuato nell’area di Monte Nuovo a Pozzuoli, ma i tremori sono stati percepiti anche in alcuni quartieri di Napoli, tra cui appunto Fuorigrotta. Fortunatamente, vista l’entità del sisma, non ci sono state conseguenze.

