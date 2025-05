Allarme degrado a Quartu, Fdi attacca: “Situazione indegna”

Attraverso una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha denunciato lo stato di degrado in cui versano alcune zone di Quartu.

In particolare, il movimento ha segnalato le criticità e l’incuria del quadrilatero compreso tra via Fieramosca, via Canelles, via Toti e via Pais: una pianta cresciuta fuori controllo ha invaso completamente l’aiuola, mentre due transenne, presenti da mesi al centro degli incroci, sono state posizionate senza che sia stato effettuato alcun intervento.

“Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di abbandono urbano”, dichiara Nicholas Secci, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“L’aiuola è da mesi ricoperta dalla vegetazione incontrollata, le transenne sono ormai diventate parte dell’arredo urbano e nessuno si preoccupa di intervenire. È una situazione indegna per una città come Quartu, la terza della Sardegna”. conclude Secci, auspicando un tempestivo intervento da parte dell’amministrazione.

