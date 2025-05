Giagoni: “A Sassari emergenza nel centro, riprendiamoci la città”

A Sassari, di recente, le forze dell’ordine hanno sgominato una banda di criminali che aveva diverse attività di spaccio nel centro storico.

Una situazione che, secondo il deputato Dario Giagoni, pone la città in una situazione grave emergenza e panico, dove la paura prevale sulla vivibilità dei quartieri.

“Sento un dovere morale e istituzionale di chiedere un intervento fermo e deciso a tutela dei cittadini, divenuti ostaggio all’interno delle loro stesse case a causa di bande di delinquenti. Che, come unica fonte di reddito, hanno quella di vendere morte e, come unica cultura, quella di minacciare e di ferire chiunque tenti di riportare la legalità nel centro storico. Non siamo noi a doverci nascondere o aver paura. Sono i delinquenti a dover essere rimessi al proprio posto con azioni concrete e decise”.

L’onorevole della Lega ha promesso che porterà il caso in Parlamento. E punta il dito contro il centrosinistra e il referendum sulla cittadinanza.

“Se l’immigrazione incontrollata a portato a questo ritengo che si debba ragionare per garantire tutela degli italiani, non proporre Referendum per regalare la cittadinanza come se l’essere italiani possa essere il dono rinvenuto all’interno dell’uovo di Pasqua! Inviterei, infine, alcuni componenti dei partiti di centrosinistra che tempo fa osannarono l’integrazione culturale esistente nel centro storico di Sassari a fare un giro in tali strade e quartieri”.