Tre persone sono state trovate in possesso di effetti personali rubati a una coppia di turisti tedeschi che aveva subito denunciato il furto

Controlli dei carabinieri a Villasimius: 5 denunce e 2 segnalazioni per droga

Si è appena conclusa un’articolata attività straordinaria di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di San Vito nei giorni del 29 e 30 maggio. Numerose pattuglie, coordinate sul campo, hanno intensificato le verifiche in tutta la zona urbana, lungo il litorale e nell’area industriale di Villasimius, con l’obiettivo di contrastare in maniera efficace lo spaccio di stupefacenti, i furti stagionali e assicurare il pieno rispetto delle norme ambientali.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà due persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre due persone sono state invece segnalate alla Prefettura di Cagliari per possesso di modiche quantità di droga destinate al consumo personale.

Particolarmente importante si è rivelato il pronto intervento per un episodio di ricettazione: tre individui sono stati infatti denunciati dopo essere stati trovati in possesso di effetti personali risultati rubati, poche ore prima, da un’auto in sosta nell’area costiera di “Piscadeddus”. Le vittime, una coppia di turisti tedeschi, avevano subito denunciato il furto, e grazie all’immediata risposta dei militari, tutta la refurtiva recuperata è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari.

Nel corso della stessa attività, gli equipaggi dell’Arma hanno esteso le verifiche a diverse attività commerciali e artigianali presenti nell’area industriale del comune. Sono attualmente in corso approfondimenti specifici, in stretta collaborazione con gli enti preposti, al fine di accertare il puntuale rispetto delle normative ambientali, con particolare attenzione al corretto smaltimento degli scarichi e alla gestione dei reflui.

