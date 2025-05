Ingenti i danni ai materiali ed attrezzature ricoverati all'interno del fabbricato: la bombola sarebbe rimasta esposta al sole cocente per diverse ore

Paura a Orosei, esplode una bombola Gpl: a fuoco casolare in campagna

Dal primo pomeriggio di oggi due squadre dei VVF della sede centrale e del distaccamento di Siniscola, sono impegnate per l’estinzione di un incendio che ha interessato un casolare di campagna in località Scala e croccas nel comune di Orosei.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto dapprima allo spegnimento e alla successiva messa in sicurezza del sito ed in seguito eseguire i rilievi per stabilire le origini del rogo.

Ingenti i danni ai materiali ed attrezzature ricoverati all’interno del fabbricato ed evidenti i segni lasciati sulla struttura muraria perimetrale e di copertura dovuti alla conseguente esplosione di una bombola di GPL esposta alle alte temperature.

Dai primi rilievi effettuati sembrerebbe che l’innesco sia dovuto ad un malfunzionamento di un quadro elettrico che si è propagato alle attrezzature e materiali presenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it