Omicidio Sedda, dopo 4 anni la svolta: arriva un arresto

A 4 anni dalla morte di Mario Sedda, il cui corpo fu rinvenuto tra i cespugli dei giardini di via Sassari a Porto Torres, è arrivata la svolta decisiva nelle indagini. Questa mattina i Carabinieri hanno arrestato Emanuele Sircana, 20 anni, ritenuto il presunto autore materiale dell’omicidio.

Sircana, difeso dall’avvocata Alessandra Delrio, è stato trasferito al carcere minorile di Quartucciu, in esecuzione di un’ordinanza emessa a seguito di nuove acquisizioni investigative. Determinante sarebbe stata la testimonianza resa il mese scorso da una persona che, accompagnata dal proprio legale, si è presentata ai Carabinieri facendo il nome del sospettato.

Era il 1° aprile 2021 quando il corpo di Sedda fu scoperto a pochi passi dall’ingresso della città, in una zona verde apparentemente tranquilla. L’autopsia aveva escluso il decesso per cause naturali, rilevando una punta di lama di coltello in ceramica spezzata conficcata nel volto della vittima.

Tante le iniziative in questi anni di amici e familiari che chiedono giustizia, con la sorella Eleonora che non ha mai smesso di cercare la verità.

