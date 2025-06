Muravera, aggredisce la madre per avere soldi: 43enne in arresto

Un uomo di 43 anni, residente a Muravera e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre convivente, una pensionata di 67 anni.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne – che soffrirebbe di problemi legati alla dipendenza – avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la madre per ottenere del denaro. Dopo averla minacciata e privata del cellulare per impedirle di chiedere aiuto, la donna gli ha consegnato una piccola somma. In un momento di distrazione del figlio, è riuscita a fuggire di casa e a raggiungere a piedi la caserma dei Carabinieri, dove ha denunciato i fatti.

I militari della Stazione di Muravera sono intervenuti immediatamente nell’abitazione, trovando l’uomo ancora presente. È stato bloccato e arrestato sul posto, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

