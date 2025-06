Paura a Cagliari, crolla recinzione: “Per fortuna non c’era nessuno”

A denunciare quanto accaduto in via Riva di Ponente è stato Marcello Polastri, l'ex presidente della Commissione comunale sicurezza

La recinzione che si trovava in via Riva di Ponente a Cagliari è crollata all’improvviso, ma fortunatamente in quel momento nessuno stava passando di lì.

A denunciare quanto successo è stato l’ex presidente della Commissione comunale sicurezza Marcello Polastri, sotto segnalazione di diversi cittadini. Polastri ha poi inviato un esposto alla Protezione Civile di Cagliari, alla polizia locale e ai servizi comunali.

“Per fortuna non ha travolto i passanti – comincia Polastri che ha poi presentato l’esposto – Si segnala, per i più urgenti provvedimenti del caso il crollo di una imponente recinzione che ora giace al suolo e invade parte della sede stradale, nello spiazzo asfaltato delimitato da via Riva di Ponente a Cagliari, esattamente la traversa che conduce e confina con viale La Playa”.

“Da quest’area, un tempo parcheggio pubblico comunale, inutilizzata da anni, accedeva di recente chi, abusivamente, occupava alcuni ruderi che potrebbero nuovamente diventare dimora di senzatetto” ha affermato.

