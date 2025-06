Orgosolo, notte di fuoco: auto in fiamme coinvolge cabina elettrica

Paura nella notte nel centro di Orgosolo, dove intorno alla mezzanotte un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’incendio, divampato per cause ancora da accertare, ha coinvolto anche una cabina elettrica in tensione, complicando le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco.

La squadra 1A del comando di Nuoro, giunta tempestivamente sul posto, ha domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, ma si è resa necessaria la collaborazione del personale Enel per intervenire sulla cabina e ripristinare la linea elettrica danneggiata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo del rogo sono intervenuti anche i Carabinieri di Nuoro, che stanno indagando per chiarire le origini dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna pista.

