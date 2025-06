Nazionale, Spalletti su Ranieri: “Non so se è lui l’uomo giusto”

"Gli auguro tutto il bene possibile se fosse lui e sarò lì a fare il tifo per lui", le parole dell'ormai ex Ct dell'Italia

Luciano Spalletti, ormai ex commissario tecnico della Nazionale italiana (nonostante quest’oggi sarà in panchina contro la Moldavia per la sua ultima partita in azzurro), ha parlato del futuro della squadra e soprattutto sul prossimo Ct che prenderà il suo posto.

Tra tutti, la Federazione italiana e il presidente Gravina, stanno spingendo per consegnare la panchina all’ex tecnico del Cagliari Claudio Ranieri che a più riprese aveva lasciato la porta aperte ad un’esperienza con le nazionali. Nonostante il tecnico di Testaccio abbia chiuso la sua carriera con l’ultimo anno alla Roma, si starebbe arrivando ad un accordo per vestirlo d’azzurro.

“Ranieri uomo giusto? Non lo so, ma è un professionista che ha girato il mondo, è equilibrato e con la Roma da subentrato ha saputo toccare i tasti giusti con i giocatori. La Federazione sceglierà la persona giusta. Gli auguro tutto il bene possibile se fosse lui e sarò lì a fare il tifo per lui. Non sono fatto come tanti altri”, queste le dichiarazioni alla Rai di Luciano Spalletti.

