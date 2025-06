Senorbì, prova a rubare latte e agnelli dall’azienda: denunciato dipendente

Al titolare non tornavano i conti relativi alle merci e così ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Senorbì. I militari si sono appostati fuori dall'azienda e hanno fermato uno dei dipendenti

Un uomo di 45 anni originario di Gesico è stato denunciato per tentato furto aggravato per aver sottratto della merce all’azienda in cui lavora, che ha sede ad Ortacesus.

Da qualche settimana infatti, il titolare si era accorto della sparizione di taniche di latte ovino e altri ammanchi periodici. Per questo motivo, si è rivolto ai Carabinieri della stazione di Senorbì.

A quel punto, è cominciato un lavoro di appostamenti all’uscita dall’azienda e una sera, intorno alle 20, si sono soffermati su uno dei dipendenti. Fermato per un controllo, dentro l’auto è stato poi rinvenuto quanto si cercava.

All’interno del mezzo sono state infatti rinvenute alcune taniche piene di latte ovino e tre agnelli marchiati con le etichette identificative dell’azienda. Un tentativo di sottrazione grave per l’azienda, che ha portato alla denuncia in stato di libertà del soggetto per tentato furto aggravato.

La refurtiva, dal valore complessivo stimato in circa 400 euro, è stata immediatamente restituita alla legittima proprietà, mentre gli atti dell’intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che valuterà ora la posizione dell’uomo e le eventuali ulteriori responsabilità.

