Cadavere ritrovato a Cagliari, il corpo sarebbe di un 16enne

Un corpo senza vita è stato recuperato questa mattina nelle acque antistanti il porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. La vittima, come riporta l’Ansa, è un ragazzo di sedici anni, originario di Sestu, comune della Città metropolitana di Cagliari, ritrovato a circa dieci metri dalla riva, davanti a una piccola spiaggia.

Le cause del decesso sono ancora da accertare. La Polizia ha confermato l’assenza di segni di violenza sul corpo e sta ora lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del giovane, anche attraverso il dialogo con i familiari. Si cerca di capire se fosse in compagnia di qualcuno al momento del decesso.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Brotzu. Per la mattinata di lunedì è stata disposta l’autopsia, che si spera possa fornire elementi utili a chiarire le circostanze di questa tragica scomparsa.

