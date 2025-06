Macomer, violento frontale tra due auto: un conducente è grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:00, al bivio di Mulargia, all’incrocio tra la strada provinciale 129 bis e la SS 131. La squadra 7a del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer è intervenuta prontamente sul posto.

Per cause ancora da accertare, due veicoli si sono scontrati frontalmente. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, i conducenti erano già riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale di Macomer e tre ambulanze, inclusa una medicalizzata. Per il conducente che ha riportato le ferite più gravi, è stato necessario l’intervento dell’Elisoccorso di Alghero, che ha provveduto a prenderlo in carico per il trasporto in ospedale.

