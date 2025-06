Il club a lavoro per la separazione, dopo due anni e mezzo, con Nereo Bonato; successivamente arriverà l'ufficialità per Angelozzi

Cagliari, trattativa per Angelozzi nuovo Ds alle battute finali

Il Cagliari si prepara ad accogliere Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo. Angelozzi, 70 anni, arriva dal Frosinone e prenderà il posto di Nereo Bonato che dopo due anni e mezzo lascerà i rossoblù.

La decisione del club di separarsi con il Ds Bonato deriva dalle diverse vedute sull’allenatore, con il direttore che spingeva per Vanoli mentre la società ha optato per dare fiducia e promuovere Pisacane in prima squadra.

Per l’approdo di Angelozzi in Sardegna parrebbe tutto pronto e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale. Il Cagliari lavora per la separazione da Bonato e successivamente potrà ufficializzare l’arrivo del nuovo direttore sportivo.

