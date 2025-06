Riformatori all’attacco: “La Sardegna brucia, sistema antincendi carente”

“Nonostante le dichiarazioni rassicuranti della Giunta regionale sull’efficienza del Piano Antincendi 2025, i fatti dimostrano una realtà ben diversa: il sistema non regge l’urto delle emergenze, e la Sardegna continua a bruciare”. A dirlo è il consigliere regionale dei Riformatori Sardi Aldo Salaris, primo firmatario di un’interrogazione presentata insieme ai colleghi Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino, per evidenziare le gravi criticità emerse nei recenti incendi che hanno colpito l’Isola negli ultimi giorni.

“Domenica è stata una giornata drammatica per l’intera Isola – prosegue Salaris – con 20 roghi, divampati in poche ore, che hanno richiesto un impegno straordinario da parte degli operatori a terra e delle sale operative, attive anche durante la notte per coordinare barracelli, volontari e operai dell’Agenzia Forestas dislocati lungo i perimetri degli incendi. È emerso chiaramente come il sistema regionale presenti gravi criticità: basti pensare che il Canadair intervenuto è decollato da Roma, arrivando inevitabilmente in ritardo”.

Salaris denuncia “l’assenza di vedette attive, la carenza di attrezzature per le squadre a terra, la mancanza di un presidio aereo nel centro Sardegna e il mancato coinvolgimento del mondo agricolo nella prevenzione sono segnali preoccupanti, che richiedono un immediato cambio di passo”.

Nell’interrogazione si chiede alla Presidente della Regione e all’Assessore all’Ambiente di intervenire con urgenza per “potenziare le dotazioni delle squadre operative così da garantire interventi efficaci anche in aree non accessibili ai mezzi”.

Per i Riformatori è necessario “coinvolgere attivamente gli agricoltori che conoscono a fondo il territorio e possono diventare alleati strategici nella prevenzione e gestione degli incendi, istituire una base operativa per i Canadair nel centro Sardegna per ridurre drasticamente i tempi di intervento, e procedere al rinnovo del personale vista l’elevata età media di molti operatori oggi impegnati in prima linea”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it