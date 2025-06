Selargius, evade dai domiciliari: 36enne finisce in manette

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Dolianova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 36enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari nella località di Su Staineddu.

Il provvedimento scaturisce da un episodio verificatosi la sera del 13 giugno scorso. L’uomo era stato sorpreso a bordo di una Renault sulla Strada Statale 387, nel territorio di Dolianova, in chiara violazione delle restrizioni imposte dalla misura cautelare. Il controllo, condotto dai militari dell’Aliquota Radiomobile con il supporto della Stazione di San Basilio, si era concluso con il trasporto del 36enne al Policlinico di Monserrato a seguito di un improvviso malore. Nonostante ciò, nei suoi confronti era stata formalizzata una denuncia per evasione. Durante l’intervento, i Carabinieri avevano anche accertato ulteriori irregolarità: l’auto era sprovvista di assicurazione e per questo sottoposta a sequestro amministrativo, mentre la conducente, una 46enne, era stata sanzionata per guida con patente scaduta.

A seguito delle indagini e delle risultanze investigative trasmesse all’Autorità Giudiziaria, è stata disposta la sostituzione della precedente misura restrittiva con la custodia cautelare in carcere. Nella mattinata odierna, i militari hanno rintracciato il 36enne presso la sua abitazione a Selargius, lo hanno arrestato e trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

