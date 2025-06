Bari Sardo, tenta estorsione con minacce alla nonna: 26enne arrestato

Un giovane di 26 anni, residente a Bari Sardo, è stato arrestato nella mattinata del 19 giugno dai Carabinieri delle Stazioni di Bari Sardo e Tortolì. L’accusa è di tentata estorsione aggravata ai danni della nonna.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una richiesta d’aiuto giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lanusei. Giunti all’abitazione dell’anziana, i Carabinieri hanno accertato che la donna si trovava in una situazione di estremo pericolo. Il nipote, infatti, la stava assillando con continue richieste di denaro. Di fronte al rifiuto, il giovane l’avrebbe minacciata di dare fuoco alle lenzuola del suo letto, passando rapidamente dalle parole ai fatti e inseguendola persino fuori casa.

I militari, ricostruita la dinamica dell’accaduto e il contesto familiare, hanno proceduto all’arresto in flagranza del 26enne. È emerso che il giovane era già noto per comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari sin dal maggio 2023. In particolare, lo scorso 14 giugno, era stato denunciato dal padre, un 50enne, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, facendo scattare l’applicazione del protocollo “codice rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “San Daniele” di Lanusei. L’udienza di convalida si è tenuta nel pomeriggio del 20 giugno, al termine della quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

