Cagliari, si attende Angelozzi: club lavora su Caprile, Piccoli e Adopo

La società nutre fiducia nei tre giocatori anche se l'esborso economico per i riscatti sarebbe non indifferente per le casse rossoblù

Il Cagliari è alle prese con scelte cruciali sul fronte mercato. Entro la giornata di domani, il club sardo dovrà prendere una decisione definitiva sull’acquisizione a titolo definitivo di tre elementi che hanno militato nella rosa rossoblù la scorsa stagione. Si tratta del portiere Elia Caprile, il cui riscatto dal Napoli è fissato a 8 milioni di euro, e degli attaccanti Roberto Piccoli e Michel Adopo, entrambi dall’Atalanta, con opzioni di acquisto rispettivamente a 12 e 4 milioni di euro.

L’operazione complessiva si preannuncia come un impegno finanziario non indifferente per le finanze del club. Tuttavia, la dirigenza nutre fiducia nel potenziale dei giocatori. Tutti e tre hanno infatti dimostrato il loro valore durante l’ultima annata, e il loro attuale valore di mercato fa supporre la possibilità di future cessioni a cifre superiori rispetto a quelle stabilite per i riscatti.

La situazione più interessante riguarda proprio Caprile: se il Cagliari dovesse esercitare l’opzione per 8 milioni, si assicurerebbe un portiere il cui valore di mercato è stimato essere almeno il doppio. Non a caso, diverse squadre hanno già manifestato un concreto interesse per il giovane estremo difensore. Per quanto concerne Piccoli e Adopo, il presidente Giulini sta ancora ponderando attentamente le scelte e tenterà di negoziare con l’Atalanta fino all’ultimo per ottenere condizioni più vantaggiose.

