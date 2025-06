Padru, camion in fiamme sulla sp24: mezzo distrutto, nessun ferito

Un incendio ha completamente distrutto un camion questa mattina a Padru, sulla Strada Provinciale 24. L’allarme è scattato intorno alle 11:40, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia è intervenuta sul luogo dell’incidente.

All’arrivo dei soccorsi, il mezzo era già gravemente compromesso dalle fiamme. I pompieri hanno prontamente avviato le operazioni di spegnimento e, una volta domato il rogo, hanno messo in sicurezza l’intera area. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Sul posto, per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Padru. Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora in fase di accertamento.

