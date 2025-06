Incendi Sardegna, giornata da bollino rosso: rogo in corso a Decimoputzu

Nuova giornata da bollino rosso per gli incendi in Sardegna. La Forestale ha diramato poco fa un comunicato relativo a tutti i roghi divampati nella giornata odierna, ovvero 14, e due, al momento, sarebbero ancora in corso.

Nel primo pomeriggio, le squadre antincendio sono state impegnate a Irgoli, in località Funtana Piperedda e le operazioni di spegnimento sono state coadiuvate da un elicottero proveniente dalla base di Farcana.

Stesso destino per l’incendio avvenuto a Goni, in località Bruncu Bulleo, mentre per quanto riguarda l’incendio di Gonnosfanadiga non è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

Sono ancora in corso invece le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato a Decimoputzu, con le fiamme che stanno interessando un’area di circa 180 ettari. Sul posto ci sono due elicotteri regionali e ha fornito supporto anche un A500 dell’Aeronautica militare e un L02 dell’Esercito.

Risulta ancora attivo anche l’incendio sviluppatosi a Pozzomaggiore che sta interessando un’area di 80 ettari di pascolo. Per gestire le operazioni di spegnimento è stato necessario l’intervento di due elicotteri regionali ed è stato chiesto l’intervento di un Canadair da Olbia.

