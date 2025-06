Cagliari, riqualificazione e rivoluzione pedonale: “Spazi più sicuri e vivibili”

Le misure riguarderanno in particolare via dei Partigiani e via Filzi. L'iniziativa è stata approvata oggi dalla giunta

Il Comune di Cagliari ha reso nota l’approvazione di alcune iniziative relative alla mobilità in città che contribuiranno a rendere “più vivibili e sicuri gli spazi pubblici”.

In particolare, via Dei Partigiani e via Filzi verranno pedonalizzate e saranno disposte nuove regolamentazioni del traffico.

Sul tema è intervenuto l’assessore Yuri Marcialis che ha spiegato: “Un tratto di via Dei Partigiani diverrà pedonale, in attesa di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza degli alberi presenti”. Un intervento, quello della pedonalizzazione, che appunto riguarderà anche via Filzi.

“L’Assessorato alla Mobilità ha studiato una soluzione che consente di rendere a doppio senso l’ultimo tratto di via Santa Maria Chiara – aggiunge l’assessore – In questo modo le auto potranno girare verso Santa Maria Chiara senza dover tornare indietro”.

