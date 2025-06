Non si hanno più notizie dell'uomo dallo scorso giovedì. L'appello della famiglia: "Chiunque incroci un volto che somigli al suo, chiedo di fermarsi, guardare bene e di chiamarci subito"

Mauro Mantega, cagliaritano scomparso a Parma: famiglia e amici in ansia

Mauro Mantega, residente a Cagliari, era partito a Parma la scorsa settimana ma di lui non si sono avute più notizie da giovedì scorso.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari e gli amici. L’ultima comunicazione è avvenuta appunto giovedì alle 8 del mattino, quando aveva avvisato la mamma di voler visitare anche Bologna. Da lì in poi solo silenzi e squilli a vuoto.

La madre e il padre affermano che non ci fossero sentori sul fatto che l’uomo potesse essere in difficoltà, anche se qualche recente avvenimento aveva fatto emergere piccoli disagi a Cagliari, ma non sembrava nulla di preoccupante.

Ora le ricerche proseguono senza sosta ed è stata avvertita anche la redazione di “Chi l’ha visto” che ha dato risonanza agli appelli:

“In Emilia vivono tanti sardi. A chiunque incroci un volto che somigli a quello di Mauro, chiedo solo di fermarsi un attimo, di guardare bene e di chiamare subito noi (numeri 3779910881 o 3404705354), la polizia o la trasmissione: anche un dettaglio può essere utile” afferma la famiglia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it