Terza Commissione, troppe assenze ai lavori | Piga: “Spaccature evidenti”

I lavori della Terza Commissione Regionale “Bilancio e Programmazione” che erano in programma per quest’oggi alle 15.30 hanno avuto qualche problema. La denuncia è partita dal centrodestra che ha calcato la mano sulle tante assenze da parte della maggioranza, che non hanno consentito di raggiungere il numero legale.

“Non bisogna nascondersi dietro tecnicismi e furbizie regolamentari, le assenze della maggioranza oltre che cattive abitudini stanno diventando la prassi e la normalità, sia in aula che nelle commissioni” ha affermato Fausto Piga (Fratelli d’Italia)

“Al di la degli annunci roboanti di facciata, sono sempre più chiare le spaccature in maggioranza, probabilmente per le voci di rimpasto o per le nomine in sanità, evidentemente le ripetute assenze sono regolamenti di conti fra le anime contrapposte della maggioranza” ha poi aggiunto.

Era in programma infatti l’audizione dell’assessora agli Affari Generali Maria Elena Motzo relativa a proposte di legge in materia di intelligenza artificiale.

“All’apertura dei lavori ci siamo resi conto mancava il numero legale, non garantito dai rappresentanti delle forze politiche del Campo largo che costituiscono la maggioranza del governo regionale e che pertanto devono per primi permettere un regolare svolgimento degli stessi” ha commentato Giuseppe Talanas di Forza Italia.

“Un passo falso e anche una mancanza di rispetto nei confronti dell’assessora Motzo, presente per illustrare le tre Proposte di legge e rispondere alle domande dei componenti la commissione”.

Ha evitato la tematica invece il presidente della commissione Terza Alessandro Solinas (M5S), che si è soffermato sull’importanza delle proposte di legge: “Dobbiamo ragionare sulla governance dei sistemi informativi e non a compartimenti stagni, anche perché l’Ia verrà applicata in Sanità come in Urbanisti come in tutti gli assessorati”.

