Poetto, l’allarme di Adiconsum: una giornata di mare può costare fino a 120 euro

L'associazione denuncia: "Il Poetto di Cagliari è sempre stato un simbolo di socialità e inclusione, ora i costi crescono, ma i servizi non migliorano"

Trascorrere una giornata al Poetto in famiglia, calcolando un nucleo di quattro persone, può costare fino a 120 euro. E’ l’allarme lanciato da Adiconsum Cagliari che ha tenuto in considerazione le spese per parcheggio, ombrelloni, lettini e servizi minimi.

“Una cifra che rappresenta un ostacolo concreto all’accessibilità di un bene pubblico che, per vocazione e tradizione, dovrebbe restare alla portata di tutti” ha affermato l’associazione.

Nel mirino è finito soprattutto l’aumento dei costi del parcheggio, con la tariffa che è passata da 5 euro al giorno dello scorso anno a 14, per 10 ore, nel 2025.

Tra lettini, docce, pranzo e snack si arriva ad una cifra compresa tra i 100-120 euro. “Il Poetto di Cagliari è sempre stato un simbolo di socialità e inclusione – sottolinea Adiconsum – Era il luogo in cui il direttore di banca faceva il bagno accanto all’operaio. Oggi, i costi crescono, ma i servizi non migliorano“.

“Così si esclude chi non può permetterselo – conclude l’associazione – Chiediamo trasparenza nelle tariffe e più attenzione al valore sociale del nostro litorale insieme a regole più chiare per la gestione delle aree pubbliche e un ripensamento sull’accessibilità del nostro litorale cittadino”.

