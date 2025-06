Vigili del Fuoco, maxi esercitazione Saf a Oliena: coinvolti tutti i Comandi

Una grande esercitazione regionale del nucleo specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale), si è tenuta ieri 24 giugno a Punta Cusidore di Oliena, in provincia di Nuoro.

All’esercitazione hanno preso parte tutti i Comandi della Sardegna e ha coinvolto il personale del Reparto Volo della Direzione regionale Vigili del fuoco Sardegna e personale specializzato Tas (Topografia Applicata al Soccorso).

Dalle ore 8:00 è stato allestito un Posto di Comando Avanzato nei pressi del ponte di Oloè dove si sono radunate le componenti specializzate che sono state imbarcate su due elicotteri del Reparto Volo Sardegna per poi essere elitrasportate in quota per iniziare l’esercitazione con l’obiettivo di migliorare la risposta operativa in scenari così complessi.

