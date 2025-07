Uta, imprenditore nei guai per carenze nella sicurezza sul lavoro

Un imprenditore di 54 anni, residente a Villasimius e amministratore unico di due aziende attive nella produzione e installazione di infissi in Pvc, alluminio e ferro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro.

L’uomo è finito al centro di un’indagine dopo un accesso ispettivo eseguito dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri del capoluogo sardo presso le sedi operative delle sue aziende, situate nel territorio comunale di Uta. Secondo quanto accertato dagli ispettori, il datore di lavoro avrebbe omesso di adottare misure previste dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2008, tra cui la predisposizione di un sistema di primo soccorso efficace e la definizione di rapporti operativi con i servizi sanitari esterni, fondamentali per garantire il tempestivo intervento in caso di infortuni sul lavoro.

Tali omissioni, valutate in relazione alla natura dell’attività produttiva e alle dimensioni dell’impresa, hanno comportato la contestazione di ammende per un importo complessivo pari a 2.847,68 euro. L’autorità giudiziaria è stata informata tempestivamente dal personale del Nil.

