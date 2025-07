Sul posto sono giunti i medici del 118 e l'elisoccorso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo a seguito del malore

Tragedia in spiaggia ad Arborea, malore fatale per un uomo 84enne

Un uomo di 84 anni è deceduto questa mattina sulla spiaggia 28, nella marina di Arborea, a pochi giorni dal suo arrivo in provincia di Oristano. L’anziano turista, si dovrebbe trattare di un sacerdote in vacanza, si trovava in acqua per un bagno e, dopo esserne uscito, si stava dirigendo verso il suo ombrellone quando è stato colto da un improvviso malore.

L’uomo si è accasciato a terra, e l’allarme è stato immediatamente lanciato dagli altri bagnanti presenti. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, inclusi il medico a bordo dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Le forze dell’ordine sono giunte sulla spiaggia per i necessari accertamenti di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

