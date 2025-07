Incidente mortale a Terralba, ecco chi era la vittima di 17 anni

All'arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c'è stato nulla da fare; probabilmente il suo decesso era avvenuto da diverse ore

Tragedia all’alba di questa mattina nella periferia di Terralba, dove un ragazzo di 17 anni, Matteo Loche, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane è finito con il suo motorino in un canale del Consorzio di Bonifica, che in quel punto era colmo d’acqua.

L’incidente è avvenuto lungo la strada consortile in località S’Isca, vicino a Rio Mogoro. L’allarme è scattato intorno alle 6:30, ma all’arrivo dei soccorsi – il personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Terralba – per Matteo non c’era purtroppo più nulla da fare. Il ragazzo era già deceduto, probabilmente da diverse ore.

Matteo Loche risiedeva con i genitori non lontano dal luogo del tragico evento. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il corpo del giovane e il motorino, entrambi posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Terralba, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

